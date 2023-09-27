網友於議員臉書留言截圖。（圖／截自臉書）

明揚國際屏東工廠大火造成4名消防員死亡，引發各界關注消防員的職業安全問題。民進黨黃守達等2位台中市議員痛批，台中市政府要求消防局派60名消防員在升旗活動中擔任進場人員，這是在浪費人力與資源。一位自稱今年消防楷模的許姓網友則現身議員臉書留言，能受邀參與這次的國慶大典，接受市府長官及民眾的致敬，「心裡感到無比榮譽」，所以今年他會攜眷一同參加，一起分享這份榮耀。

黃守達表示，台中市消防局出動60名以上消防隊員，在雙十國慶升旗典禮中擔任展護巨幅國旗進場人員，引發許多隊員不滿並向他反映。黃痛批，消防人力吃緊的問題已經存在許多，市府為了一個典禮儀式就要動員數十名消防人力，根本本末倒置。另也有議員抨擊，台中市政府要求出動60名消防員擔任護旗手，當典禮免洗人力。

對此，台中市政府民政局表示，國慶升旗典禮是重大國家慶典，更是全民向國家及城市英雄致敬的重要場合，以表彰其對國家及城市的付出與貢獻。民政局強調，接受市民致敬的消防英雄，消防局將由全市1500名打火弟兄中，以自願報名方式徵求約60名同仁，其中也將邀請義消人員共襄盛舉，在國慶當日一同接受市長與市民致敬表揚。

黃守達等2位議員的批評引發討論，有一名許姓網友留言表示：「我是今年的消防楷模，能受邀參與這次的國慶大典主題-「向城市英雄致敬」，接受市府長官及民眾的致敬，心裡感到無比榮譽。擔任消防工作十餘年，參與過無數救災、救護工作，比消防員更辛苦的，就是我的家人，所以今年我會攜眷一同參加，一起分享這份榮耀。」其他網友則回應：「雙十國慶也向您們辛苦的打火英雄致敬，謝謝有您們這些城市英雄！」