前幾天屏東大火造成10死逾百傷，國民黨主席朱立倫今在中常會表示，他感到非常痛心與難過，絕對要記取教訓，不能「今天公祭，明天忘記」，10年來大火造成43位消防員殉職，人力不足、裝備不足是兩大主因，但卻真正是「今天公祭，明天忘記」，不僅人力依然不足，裝備也沒有改善，一定要徹底檢討。

朱立倫指出，全台消防機關編制員額約22000人，如今實際員額僅不到17000人，缺額將近5000人，更扯的出現在屏東，不但局長不是專業出身，專業人員也遠遠不足。

朱立倫強調，這次火災造成如此慘重傷亡，一定要徹底檢討，從人力不足、裝備改進、退休撫卹等，總統候選人侯友宜已提出四大改革方向，一定要具體落實，方能保障所有消防弟兄、全民的安全，並安慰所有為打火而失去性命的勇消在天之靈。

近期傳出揭弊政府進口蛋爭議的版主「Lin Bay 好油」等人遭網軍惡意攻擊威脅事件，朱立倫認為，對於所有網路暴力一定要非常嚴肅譴責，近期在網路上威脅不同意見的人越來越多，這是絕對不容許的。

朱立倫說，治安單位都說要查，卻還沒查出結果，這對台灣民主是一個傷害，我們絕對不容許。國民黨有堅定捍衛民主自由、捍衛言論自由的決心，絕對支持所有的言論，民眾的言論自由、民主與人身安全都應受到最高的保障。

至於侯友宜成功訪美後開始請假競選，朱立倫強調，他相信這是負責任作為，作為一位公務員，一定希望遵守法令、希望公私分明，不要濫用國家或公務資源從事競選活動，這是民主的基本常識，反觀副總統賴清德直到今天還隨時可以動用國家資源、運用他副總統的身份從事黨務與競選工作，民進黨卻又雙標想指責國民黨，全民都看得非常清楚。