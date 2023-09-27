一名女網友分享，她剛晉升為小姑，深怕被大嫂封為「毒菇」，因此每次大哥帶嫂嫂回家，她總會搶著做事，直到某天全家一起烤肉，嫂嫂逮到機會和她單獨聊聊，她才知道嫂嫂人超好，還說可以幫忙分攤家務，否則每次吃完飯就走真的很不好意思，讓原PO大嘆哥哥上輩子拯救宇宙，才能娶到這樣的嫂嫂，貼文引起網友討論。

一名女網友近日在「匿名公社」分享，今年是她晉升成為小姑的第一年，她和老媽看了太多「毒菇媳婦群組」的內容，因此一直對於大嫂「戒慎恐懼」，只要大哥帶著大嫂回家，她一定主動搶著拿東西、洗碗，深怕自己被冠上「毒菇」的稱號。

女網友表示，某天下午全家一起烤肉，她也是先搶著幹活，把事情做完就躲在角落，沒想到半小時後，大嫂竟然端著一盤肉來找她，坐在她旁邊跟她聊天，然後大嫂主動詢問「妳好像很怕我？」當時她聽到大嫂這麼說時真的害怕極了。

女網友說，那天和大嫂聊天才知道，她平常的舉動，大嫂都看在眼裡，想找她談談卻又沒機會，但大嫂表示以後她也可以幫忙做一些家務，畢竟回婆家吃飯，每次吃飽就走人，真的很不好意思，而且大嫂也說，其實不排斥和小姑和婆婆互動，希望她們不要想太多，做自己就好。溫柔的解釋讓原PO驚呼「我誤會妳了！我大哥前輩子一定拯救了宇宙才會娶到妳。」

貼文引起網友討論，「人都是互相的，原PO是不是有點社恐」、「只能說人都是互相的，妳對她好，她才對妳好」、「整件事的前提是，妳是天使姑，然後妳媽是天使婆，所以嫂嫂才人很好」、「噗，我怎麼就遇不到這種天使菇？」