市議員陳美雅授權提供

進口蛋爭議不斷，陸續傳出民眾買到黑到發臭的雞蛋，國民黨高雄市議員、立委參選人陳美雅接到民眾爆料，稱上周三（20日）在蛋行購買的雞蛋竟黑到發臭，大酸是雞蛋還是皮蛋，陳美雅批政府面對食安問題視而不見，對此，高雄市衛生局今也前往稽查，現場販售的蛋品均為國產蛋。

陳美雅表示，爆料民眾在該間蛋行買蛋已7、8年，從未買到臭黑蛋，上周三（20日）再度至蛋行購買，打出來的蛋都沒有問題，直到周日（24日）發現其中一顆蛋的蛋黃變成黑色，還散發出陣陣惡臭，趕緊叫家人把這幕拍下來。

爆料民眾說，本來沒有要投訴，是看到新聞報導有同樣買到臭黑蛋的民眾，但行政院長陳建仁卻說是假消息，還要民眾別受騙，讓他氣不過才爆料，「我明明就買到臭蛋啊！」

陳美雅說，陸續有民眾買到臭黑蛋，政府面對食安問題竟視而不見，也不思考如何解決問題，只想解決提出問題的人，人民的食安到底有誰能保障？要求農業部和食藥署出來說清楚。

高雄市衛生局今也派員到蛋行稽查，所販售的蛋品均是國產蛋，也有進貨單據供衛生局備查，同時提醒民眾，因事涉食安問題，陳情民眾須提供購買時間、地點、蛋品標示和包裝形式等訊息。