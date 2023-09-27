中秋、國慶連續假期接連將至，帶動民眾出遊意願，縣府預估北埔、內灣及湖口老街遊客將有15萬人次，統計目前縣內旅宿業訂房率突破7成，其中安捷國際酒店、關西六福莊及統一渡假村馬武督更是近9成。縣長楊文科歡迎民眾來新竹縣走走，訂房應選擇經政府把關的合法旅宿，才能玩的開心、住的安心!

楊文科表示，秋天是旅遊新竹縣的好季節，新埔曬柿美景尤為知名，五峰及尖石秋季限定紅澄澄的楓葉、落雨松更是不遑多讓，新竹縣絕對是旅遊首選地點，歡迎各地民眾把握季節賞楓及曬柿美景，來新竹縣住宿作客。

交旅處長戴志君表示，統計竹縣觀光遊憩區今年1至8月遊客已突破500萬人次，相較去年同期增加超過50萬人次，其中以北埔、內灣及湖口老街遊客人次占比最多，預估中秋、國慶連假人潮將為觀光老街帶來超過15萬遊客人次。

戴志君說，從今年年初開始，縣府陸續舉辦「花燈迎天穿」、「新竹走走」、「森遊竹縣」以及「秋遊星夜季」等活動，每個活動規劃的目標客群皆不同，希望吸引各地遊客依據活動性質前來竹縣觀光旅遊。

其中，「森遊竹縣」步道集章活動最受歡迎，精選縣內10條寶藏步道讓民眾一邊尋寶、一邊賞竹縣山林美景，活動開跑2個月已有超過500人完登10條步道，活動截至11月底，喜愛山林美景的旅客把握時間，前來挑戰。

交旅處指出，遊客出遊訂房前應選擇經政府把關的合法旅宿，可至交通部觀光署成立的台灣旅宿網查詢，確認欲入住的旅館、民宿為合法旅宿，避免預定無保障的非法旅宿及日租套房。