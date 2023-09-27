小米東亞區總經理李剛健今日受訪談到，小米進入台灣已達十年，台灣是小米長期深耕市場，小米在台灣市場已經站穩腳跟，線下門市有達30據點，處於相對成熟的階段。小米目前在台灣市場占比不到10個百分點，故看好未來持續成長。現階段市場走出疫情衝擊，每個季度的銷售都在提升，未來應該會慢慢回到正常水準。

針對台灣市場，李剛健進一步表示，會持續把有價值的產品帶到台灣市場，策略會傾向手機高端化(1000美元以上)、AIoT產品多元化，小米會變成一個高階品牌。通路上，也會將小米在台灣現有的店鋪持續優化、形象改善，以及提升運營效應，當然，現階段還沒有完全覆蓋所有台灣城市，未來會謹慎評估其他設置點。

Xiaomi 13T Pro搭載聯發科9200+旗艦級行動平台，採用台積電(2330)第二代4奈米工藝製程八核心處理器，主頻高達3.35GHz，內建Arm Immortalis-G715 GPU，大幅提升圖型處理能力，讓遊戲體驗更加順暢，且無需擔心電池續航問題。Xiaomi 13T則搭載聯發科天璣8200-Ultra晶片，同樣採用台積電4奈米工藝製程，提供出色功耗效能，同時提升CPU和GPU的性能。另外，為了使晶片保持高速穩定運轉，Xiaomi 13T Series配備5000mm2的VC不銹鋼均熱板，讓散熱更為高效。

Xiaomi 13T Series配備6.67吋CrystalRes AMOLED螢幕，支援高達144Hz的更新率和2,712x1,220解析度，同時，Xiaomi 13T Series的螢幕提供高達1200nits亮度，峰值亮度達2600nits，於戶外強光下也能清晰顯示影像與內容。

Xiaomi 13T Pro擁有雪山藍、原野綠與黑色三種顏色供選擇，提供12GB記憶體+512GB儲存空間，售價為19,999元；Xiaomi 13T擁有雪山藍、原野綠與黑色三種顏色供選擇，提供12GB記憶體+256GB儲存空間，售價為16,999元。Xiaomi 13T Series將於10月6日起於小米商城mi.com、小米之家全台實體門市以及合作通路等全面開賣。另外，Xiaomi 13T將於10月16日起，於中華電(2412)、遠傳(4904)與台灣大(3045)全面開賣，搭配電信5G指定資費方案，Xiaomi 13T只要0元起。