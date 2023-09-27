桃園市平鎮區東光路是八德通往台66線捷徑，因路幅狹窄，尖峰時段車潮多，周圍居民苦不堪言，地方長期爭取東光路201巷全段開闢拓寬，礙於土地徵收經費龐大無法執行。市府工務局評估，研擬可打通該巷連接龍南路728巷的30公尺瓶頸道路，可改善當地交通不便。

東光路位於東安里、新安里交界，約2公里長、6至8米寬，連接龍南路、平東路等幹道，每逢上下班時段，從平鎮工業區或八德地區往台66線車輛，常從此路匯入當作捷徑，造成塞車綿延30、40公尺，短短5分鐘路程動輒得花20分鐘，沿線千戶居民出入困難，怨聲載道。桃園市府自前市長鄭文燦時期就研議改善方案，評估該巷道拓寬總長400公尺、路寬15公尺，總經費高達5.2億元，礙於經費太龐大，至今置礙難行。

市議員黃敬平說，平鎮區東光路201巷的開闢爭取多年，前桃園市府時期，認為該條巷道開闢經費過高，可惜沒有評選為優先開闢路段，但居民以及前後任里長仍積極爭取，也討論是否有不同的方案，他希望市府爭取中央預算，朝縮小開闢路寬或分段拓寬方式辦理，改善當地交通不便。

市府工務局表示，考量東光路201巷拓寬計畫難度高，市府決定採分段拓寬該巷道瓶頸路段方式，今年計畫研議先進行東光路201至接龍南路瓶頸巷道拓寬，該路長約30公尺，現有路寬2公尺，將拓寬為15公尺，總經費2600萬元，因里民擔心該瓶頸路段帶來東光路塞車，目前已進一步研議解決辦法並拓寬。