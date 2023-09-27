根據國際貨幣基金（IMF）最近發布的國內生產毛額（GDP）預測，蓋亞那今年GDP估將成長38%，可說是「爆炸式」的增長速度。

IMF並非唯一如此樂觀看待蓋亞那經濟發展的主要機構。惠譽旗下研究部門BMI拉美國家風險部門主管Andrew Trahan也認為「蓋亞那今年將出現爆炸性的增長」，並看好該國的實質GDP將在未來5年成長約115%，「確切的成長幅度取決於其石油增產的速度」。

BMI預期，以埃克森美孚（ ExxonMobil）為首的企業團體將在蓋亞那Stabroek Block啟用新的海上油田，到2027年，該國的石油產量估將突破100萬桶/日，較今年的約39萬桶/日大幅成長。

埃克森美孚表示，Stabroek Block是蓋亞那位於大西洋沿岸佔地 約660萬英畝的海上油田，石油蘊藏量估計達到110億桶。

Trahan表示，石油產量增加將進一步提振該國的貿易收支。

根據IMF的數據，蓋亞那2022年GDP成長率為62.3%，位居世界第一。

Trahan看好該國2023年將再次成為全球成長最快的經濟體，且至少在未來兩年都將保持這個頭銜。

但如此瑰麗的前景也並非完全沒有風險。

智庫Chatham House副研究員Valerie Marcel表示，蓋亞那已經從最貧窮的加勒比海國家之一，迅速發展成為一個「展現出非凡增長」的經濟體。如此樂觀的成長軌跡可望持續下去，但這取決於該國的政治穩定和高油價。

Marcel表示，未來油價可能大幅波動，並最終保持在低點，這就是為什麼蓋亞那經濟走向多元化極為重要。就像任何仰賴石油收入的國家一樣，蓋亞那也面臨風險，尤其是貪污腐敗和荷蘭病（ Dutch disease）。

「荷蘭病」是一個與經濟發展相關的術語，指的是新發現的資源帶動經濟快速發展，但其產生的負面影響反而損害整體經濟。