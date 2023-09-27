王振名在男子全能刀術棍術位居第4。（中華奧會提供）

27日進行男子刀術棍術全能賽，中華隊好手王振名在上午登場的刀術博得好彩頭，拿下9.736高分暫居第2，可惜未能持續氣勢，儘管棍術部分獲得9.716分，排在第5，兩項成績總和為19.452分，王振名位居第4無緣獎牌。