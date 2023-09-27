杭州亞運》男子刀術棍術 王振名位列第4失獎牌 15:212023/09/27 中時新聞網 黃嘉彣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王振名位居第4無緣獎牌。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 王振名在男子全能刀術棍術位居第4。（中華奧會提供） 27日進行男子刀術棍術全能賽，中華隊好手王振名在上午登場的刀術博得好彩頭，拿下9.736高分暫居第2，可惜未能持續氣勢，儘管棍術部分獲得9.716分，排在第5，兩項成績總和為19.452分，王振名位居第4無緣獎牌。 杭州亞運》400混接力排名史上最佳 「台灣蝶王」領軍破全國 杭州亞運》跆拳道王德龍防線失守 0比2輸伊朗止步八強 杭州亞運》男子400混接力第4名游出新猷 王星皓很滿意成績 #杭州亞運 #王振名 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》昨天哭今天笑！吳佳穎挺進決賽靠主席正能量 12:412023/09/27 體育 杭州亞運》柔道選手楊勇緯明生日 朱鳳蓮賀：勇攀高峰 11:432023/09/27 體育 杭州亞運》體操男子個人全能 「金髮小子」葉政第11 18:002023/09/26 體育 杭州亞運》跆拳道三將2比0過頭關 成功闖進8強下午拚獎牌 11:382023/09/27 體育 杭州亞運》網球女雙「雙詹」保底銅牌 詹詠然連5屆有牌 13:412023/09/27 體育 杭州亞運》跆拳道邱義睿不敵烏茲別克 止步八強無緣奪牌 14:302023/09/27 體育 杭州亞運》暴怒砸球拍還無視對手 韓第一男單公開道歉了 12:262023/09/27 體育 杭州亞運武術散打張煥宜闖4強 保底銅牌 05:482023/09/27 體育 杭州亞運》鄭浩均狀況OK想看女排、射擊 失望沒住主選手村 14:522023/09/27 體育 杭州亞運》中日男排罕見「友好交流」 日網嘆：韓國人做不到 14:032023/09/27 體育 杭州亞運》旅外投手「使用說明書」百百種！ 中華教練團頭大了 13:532023/09/27 體育 3星座總是自作主張 第1名怕麻煩別人 13:442023/09/27 運勢 MLB》史上最偉大三壘手 金鶯名人堂球星羅賓森逝世 享壽86歲 07:562023/09/27 體育 杭州亞運》上屆金牌淪落本屆資格賽淘汰 林穎欣強調下次會更好 11:152023/09/26 體育 杭州亞運》爆冷扳倒頭號種子 中華3X3男籃險勝強敵蒙古 14:062023/09/27 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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