據彭博27日報導指稱，中國恒大董事局主席許家印已被監視居住。大陸觀察者網更報導已向接近恒大的知情人士證實該消息，表示事情發生在幾天前，許家印現位於北京的一處居所，已被限制部分行動自由。

近年許家印不斷在處理恒大集團的債務地雷、壓力沉重。恒大集團日前更公告，取消原定25日當周舉行的境外債務重組協議後，稍早24日也公佈主要子公司之一的恒大地產正被立案調查，目前情況不符新票據的發行資格。市場分析，恒大集團境外債務重組計畫恐窒礙難行。

分析人士指出，恒大陷入前所未有的巨大債務危機中，另一方面出現持續性的經營難題，甚至是巨額虧損。

根據資料顯示，截至今年6月30日，恒大集團負債總額2.389兆元（人民幣，下同），剔除合約負債6039.8億元後，負債額為1兆7842.2億元。其中借款6247.7億元、應付貿易帳款及其他應付款項1兆565.7億元。

與此同時，恒大資產總額為1兆7439.97億元，不論是負債總額2.389兆元，還是剔除合約負債之後的負債額1兆7842.2億元，均大於其資產總額，恒大已陷入資不抵債的局面。