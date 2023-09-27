2024大選將至，根據一份最新民調顯示，國民黨在區域、不分區立委的支持度都是第一，另外，有不少評論研判，明年大選3黨不過半的機率很大。，前立委郭正亮則預測，明年國會3黨不會過半，且扮演關鍵角色的民眾黨，一定會跟國民黨合作。

根據《聯合報》公布的2024最新民調，在區域立委上，國民黨的支持度為26%、民進黨22%、民眾黨5%；而在不分區立委的支持度上，國民黨同樣第一，為30%，民進黨、民眾黨的支持度則分別為25%、10%，另外，有31%的人未決定政黨票要投誰。

郭正亮今在中天政論節目《綠也掀桌》表示，目前看來明年大選3黨應不會過半，他預測，現在民進黨有62席立委，但明年至少會少10席，所以它絕對不會過半。而國民黨要單獨過半的難度也很高，因它目前只有38席，而國會過半要57席。

「沒有人在想一黨過半，是藍白合的問題，總統合不了，國會還是有合的空間」，他預測，民眾黨可能會有8席不分區立委，只要藍綠一方立委有49席，並跟他們合作，就一定會過半。郭正亮也研判，國民黨要達到49席會有難度，但若民眾黨和民進黨合作、讓它過半，「就不用質詢了」，所以民眾黨最後一定是跟國民黨合作。