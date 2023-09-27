新北市議會民進黨團今（27）日杯葛議事，不讓代理市長劉和然上台施政報告，民進黨團拿出新北市長侯友宜人形立牌要求「落跑市長、回來報告」；國民黨團拿出賴清德人形立牌，反批賴「領薪水跑選舉」、「拒絕賴清德黑手伸議會」、「民進黨不要鬧」，藍綠僵持一個多小時，劉和然迄今仍無法上台報告。

自下午2時開議，民進黨團持續呼喊：「沒有市長、沒有報告」，國民黨新北市議員周勝考提出緊急動議，針對屏東明陽工廠大火事件，全台開始檢討消防局人員救災與設備問題，中央已說所有設備由地方支應，對於新北有無能力支應與做預算編列，請消防局長上台說明一下，強調緊急動議攸關於所有消防人員與民財產安全。

但民進黨團不理持續呼喊：「侯友宜來開會」、「劉和然不是新北市長」、「沒有民意基礎，我們選的市長是侯友宜」，民進黨議員林銘仁多次語帶溫柔地說：「市長，我們等你唷！」；國民黨團則高呼：「侯友宜凍蒜」。

國民黨新北市議員黃心華批綠營阻擋議程進行，新北市山地原住民議員馬見要求議長蔣根煌裁示，讓代理市長趕快上台報告。