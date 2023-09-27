余男見家門口有一個鐵桶加上爆炸聲，以為遭人置放爆裂物，嚇得急報警。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南市安南區一名從事裝潢業的余姓男子，昨晚報警稱家門口有爆裂物，警方立即通報消防局到場協助，現場勘查後，掌握余男因遭人討債朝屋內丟沖天炮，傳出「蹦」巨大聲響，余男以為門口鐵桶是爆裂物，警方隨後逮回丟沖天泡的施男，供稱鐵桶其實只是拿來「墊腳」，虛驚一場，訊後將其依恐嚇罪嫌移送偵辦。

台南市三分局安南派出所昨晚9點多接獲民眾報案稱「我家被人放爆裂物」，警方除立即通報消防局到場協助，由偵查隊長及轄區員警趕赴現場了解，報案人余姓男子稱，住家傳出爆炸聲，而且門口遭人置放一桶疑似爆裂物的鐵桶。員警不敢大意，立即派遣鑑識人員到場，經現場勘查採證，釐清鐵桶並非爆裂物，而且還是被害人自家的樹脂鐵桶。

原來，余男自家為裝潢公司，一樓有許多木材與樹脂鐵桶，因余男欠施姓男子4000多家，施男昨晚到余家討債時，余姓男子的女友將施男攔住後，把鐵捲門放下，施男、余男各在1樓、2樓你來我往互相對嗆，施男為了打開鐵捲門，隨手從一旁搬來樹脂鐵桶墊腳，苦於打不開鐵捲門，施男怒回車上拿了一支沖天炮，朝余男住家施放後，人就跑了。

南警三分局釐清來龍去脈後，調閱周邊監視器循線查獲27歲施姓男子到案，施男稱與余男有金錢糾紛，余男遲不還錢，才會憤而持沖天炮朝家施放，而且，為了打開鐵捲門才會就地取材，搬來一旁樹脂鐵桶「墊腳」，雖然爆裂物純屬烏龍一場，但警方也說，余男因家裡從事裝潢業，一樓堆滿木材，如遭人惡意施放沖天炮著火，後果不堪設想，全案訊後依恐嚇罪嫌函請台南地檢署偵辦。