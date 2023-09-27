信義房屋被譽為ESG資優生廣獲各界肯定，從企業經營到對環境永續皆有一套「信義哲學」。信義房屋創辦人周俊吉先生日前受邀至大愛電視台「仁心慧語」節目分享帶領集團走過大小風暴的獨門心法，來自「一念之間」。

信義房屋創立迄今40餘年，歷經金融風暴、全球房地產崩盤，國內更曾有因房仲市場的亂象導致民眾對於產業的不信任等等狀況，集團如何一路從小微企業到成為產業龍頭，創辦人周俊吉先生於大愛電視台「仁心慧語」節目中受訪提到，「以人為本」、「先義後利」、「正向思考」是信義理念的三大支柱，猶如咒語如影隨行的伴隨集團成長。

周俊吉從自身經驗出發，憶及沉默寡言的自己在家中嚴格的管教下，與閱讀為伍，透過閱讀轉變自己的心情，幫助自己走過創業以來許多的低潮路。周俊吉分享，特別是睡前的轉念，透過寄情閱讀或其他事情幫助自己轉換負面情緒，不僅能有助睡眠，隔日更能正向面對社會。

有感於「正向思考」對於自己的影響，周俊吉在創立信義房屋之後也將此帶入，以此為核心理念之一貫穿集團。周俊吉看見一線房仲同仁工作上經常面對許多疑難雜症，輕則影響當下心境，重則可能會擴及職涯或是人生，因此信義房屋除了提供強大的後勤部隊作為同仁後盾，也透過理念強化同仁心理素質與職業認同，特別是「正向思考」，協助同仁擺脫低潮。

提到「以人為本」、「先義後利」、「正向思考」三大貫穿集團的經營理念，周俊吉笑言同仁常說有如念咒，而信義房屋正是透過三大理念的內化，挺過創業以來的大小風暴、成為產業龍頭。

周俊吉認為，當企業以良善之心對待員工，那員工便有可能愛護他的客戶，自然形成正向循環，因此本著「以人為本」之心規劃各項內部制度；在社會上大家若能為他人多作著想，凡事不以利益優先考量，能「先義後利」，那麼整體環境將更良善與美好；面對人生中各種起伏，透過「正向思考」，轉換一念之間的心境，則能使人更為堅定與平靜。

信義房屋由創辦人以身作則，自創業之始始終堅守講求信義、不以賺取最大利潤為目標，而是從客戶等利害關係人立場出發，秉持「先義後利」的精神，真心實意的為對方著想，透過企業之力創造並且持續推動正向善循環。周俊吉強調，針對客戶、同仁需求做應該做、對的事情才是企業能永續經營、為社會所接受的不二法門。