桃園市水務局將施作大園航心橋鋪面改善工程，9月26日起至10月25日止施作。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園大園航心橋2021年啟用後，串連老街溪東岸大園商業主要活動範圍，及西岸的醫院與住宅區等，提供更便捷道路。（水務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區航心橋全長54公尺，連結老街溪東西岸生活圈，2021年啟用後大幅縮短兩側居民通行時間，夜晚還有浪漫燈光照明，不時有飛機經過，是熱門賞機和散步點。近期因橋面龜裂，水務局啟動鋪面改善工程，昨起至10月25日施工，期間上午8時至下午5時封橋，影響通行約30天。

航心橋為大園市區打卡地標之一，以淡藍色鋼結構為主體，因鄰近機場，許多班機常飛過上空，也成為觀賞飛機起降的絕佳地點，夜間則有全彩LED燈光秀，搭配潺潺溪流聲，營造浪漫氣氛，啟用後串連起老街溪東岸大園商業主要活動範圍，及西岸的醫院與住宅區等，提供更便捷道路。

市議員徐其萬指出，日前發現航心橋面有多處龜裂痕跡，與大園里長林文川、田心里長黃興隆和水務局會勘後建議改善，提供優質道路。市議員游吾和也說，航心橋是來往大園、田心2里重要通行道路，來往行人多，盼改善後未來還可與施作中的華興池公園串連休憩景點。

水務局水利養護工程科長高啓洲說明，航心橋鋪面改善工程依地方建議封橋加速施工彩色塗層工法，搭配欄杆藍色，鋪面選色為綠色，預計最長影響通行約30天。工程於9月26日起至10月25日止施作橋面改善作業，封橋時段為上午8時起至下午5時，施工期間將無法通行，施工前也設置告示牌、安全設施及引導至鄰近道路中正橋。

高啓洲表示，感謝在地議員及里長支持施工中暫時改道，得以全橋面施工，加快工程速度。此案為定期橋梁檢查時發現有舖面微裂縫待改善，雖不影響行人安全，但仍優先納入本年度經費辦理改善，提供市民更友善的親水空間。