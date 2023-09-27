杭州亞運網球女雙27日中華隊頻傳捷報，在姊妹組合詹詠然／詹皓晴8強賽直落二獲勝後，李亞軒／梁恩碩7比6（3）、6比3也告捷，搶進4強，由於亞運網球不設銅牌戰，中華隊女雙在本屆亞運網球女雙至少保底兩面銅牌。

李亞軒／梁恩碩是本屆亞運女雙第8種子，8強賽面對泰國組合，第1盤經過搶七後拿下，第2盤破了對手3個發球局，順利直落二搶下4強席位，也為中華隊在網球項目確定有第2面獎牌，至於最後成色如何，就看選手接下來賽程結果。

杭州亞運網球女雙27日中華隊頻傳捷報，在姊妹組合詹詠然／詹皓晴8強賽直落二獲勝後，李亞軒／梁恩碩7比6（3）、6比3也告捷，搶進4強，由於亞運網球不設銅牌戰，中華隊女雙在本屆亞運網球女雙至少保底兩面銅牌。

李亞軒／梁恩碩是本屆亞運女雙第8種子，8強賽面對泰國組合，第1盤經過搶七後拿下，第2盤破了對手3個發球局，順利直落二搶下4強席位，也為中華隊在網球項目確定有第2面獎牌，至於最後成色如何，就看選手接下來賽程結果。

上屆雅加達亞運，當時年僅17歲的梁恩碩首次挑戰亞運就在網球女單闖進4強賽，是中華隊自1958年劉香古之後，暌違一甲子再於亞運網球女單奪牌，本屆杭州亞運梁恩碩因為世界排名未能參加女單，不過有女雙和混雙，女雙確定至少進帳銅牌後，個人連續兩屆亞運有獎牌入袋。