衛生局前往蛋行稽查，現場蛋品無發現明顯異狀，已抽驗蛋品帶回進一步檢驗。（衛生局提供／任義宇高雄傳真）

近日雞蛋相關爭議不斷，高雄市議員陳美雅昨日接獲民眾陳情，在超市買到臭雞蛋，質疑是否買到進口過期蛋，雞蛋接二連三出問題政府是否有盡到監督責任。高市衛生局回應，自12日起至26日已稽查雞蛋業者204家次、270件蛋品，並持續稽查維護民眾食安。

陳美雅秀出發黑雞蛋影片，指人民竟然買到發臭發黑的蛋，連國家級專案進口雞蛋也接連爆爭議，前農業部長陳吉仲卻請辭溜之大吉，行政院長陳建仁也把責任全推給假消息、認知作戰，怒轟政府不解決問題，已毫無信任度可言，人民的食安該如何保障。

衛生局表示，議員反映雞蛋問題，今日立即派員前往蛋行稽查，現場皆為國產蛋，並無發現外殼破損等異樣，蛋品亦有溯源標籤QR code及進貨單據供備查，為確保品質，稽查人員另有抽驗蛋品檢驗，釐清生菌數是否異常。

對於議員關心蛋品食安，衛生局說明自12日起已啟動蛋品專案稽查，截至26日已查核販賣業者204家次共270件蛋品，皆為國產蛋品，稽查作業持續進行中，民眾若有發現疑似問題蛋品，可提供購買時間、地點、包裝等供衛生局進一步調查。