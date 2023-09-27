2024總統大選目前形成四腳督局面，根據TVBS民調中心今（27）日公布最新調查結果顯示，支持度仍以民進黨賴清德最高，為34％維持領先，較月初增加4個百分點，民眾黨柯文哲以22%居次，國民黨侯友宜21％為第三，略增兩個百分點，郭台銘則下滑5個百分點，以9%居末。

而從該民調結果顯示，若以藍白合來看，有50％的民眾支持「侯柯配」或「柯侯配」，高於民進黨「賴蕭配」的40％，同時尚未決定的民眾則有10％，而從候選人的喜好度可以看到，柯文哲的喜好度則到41%，賴清德為40%，侯友宜則為36%，郭台銘是30%。同時中立選民部分，郭台銘大幅下滑16個百分點至8％，賴清德增至24%，侯友宜升至20%，柯文哲略減至17%

本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年9月22日至9月26日晚間18時30至22時，共接觸1,386 位 20 歲以上台灣民眾，其中拒訪為259位，拒訪率為18.7%，最後成功訪問有效樣本 1,127 位(市話 555、手機 572)，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.9 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。