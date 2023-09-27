台北市10月2日起開打流感疫苗，也同步展開第一階段擴大65歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗接種。（衛生局提供／蔡佩珈台北傳真）

台北市10月2日起開打流感疫苗，也同步展開第一階段擴大65歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗接種，北市社區流感疫苗接種站及合約醫療院所將提供「左流右肺」施打服務，同時符合流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗接種資格的民眾，可一起接種以獲得雙重保護力，並獲得10劑新冠肺炎快篩。

衛生局說明，10月2日起分3階段實施65歲以上長者公費肺炎鏈球菌疫苗接種，包含第一階段曾接種過13價或15價肺炎鏈球菌疫苗，間隔至少1年者、高風險對象間隔至少8周，可公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗。

第二階段則是11月27日起，未接種過13價、15價或23價肺炎鏈球菌疫苗者，可公費接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗，間隔至少1年後、高風險對象間隔至少8周，再公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗。

第三階段12月25日起，曾經接種23價肺炎鏈球菌疫苗且間隔至少1年者，可公費接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗。

衛生局指出，全國公費肺炎鏈球菌疫苗政策主要有2項改變，第一擴大公費對象，接種年齡從71歲以上，放寬至65歲以上民眾。其次，新增公費疫苗種類，除原有公費23價肺炎鏈球菌疫苗，再新增13價肺炎鏈球菌疫苗納入公費接種，提升長者更完整的免疫保護力。

衛生局表示，北市共262家肺炎鏈球菌疫苗合約院所，10月2日起可同時提供65歲以上長者公費流感疫苗及第一階段肺炎鏈球菌疫苗接種，民眾可選擇在社區流感疫苗接種站或合約醫療院所接種。

此外，今年北市社區流感疫苗接種站場次暫定於11月25日前全數設站完成，因此第二階段及第三階段實施的13價肺炎鏈球菌疫苗，將在合約醫療院所提供接種服務。

衛生局提醒，65歲以上長者自10月2日起接種公費流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，可免費領取新冠肺炎家用抗原快篩試劑10劑，接種疫苗前，記得攜帶身分證及健保卡。