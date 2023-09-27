國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧今（27）日在臉書貼出國民黨總統參選人侯友宜在台上講話的第一視角，並狠酸需要看讀稿機的總統蔡英文腦中無物、心中無情。

游淑慧今在臉書貼出侯友宜出席活動時，在台上講話的第一視角，照片中可看出侯友宜腳前有一台螢幕。游淑慧表示，侯友宜出席活動的現場沒有讀稿機，只有伴唱機螢幕，並狠酸蔡英文連對人民的感受、對國政的想法都需要看讀稿機，代表其腦中無物、心中無情。

該文引來網友議論，並紛紛表示「近身觀察侯市長，絕對不用讀稿機！雖然不是文青式的語言，但句句出自肺腑！值得支持與期待」、「只要唱歌的時候有字幕就好」、「他或許不太會說話，但他是務實做事、真性情面對人民的候選人」。

蔡英文輔選或公開談話，習慣低頭念稿，被外界譏諷是「讀稿機」，其中去年九合一大選，民進黨彰化縣長參選人黃秀芳競總成立大會上，蔡英文在台上使用「字體超大」讀稿機的照片流出，引發議論。