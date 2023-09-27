鈊象前進歐洲市場，今年9月上旬取得馬爾他MGA執照，歐洲地區除了羅馬尼亞、英國外，可在歐洲10個國家上線，未來串接可以不只一家代理商來布局歐洲，採分潤方式。李柯柱指出，鈊象屬於後進者，現在要進入歐洲競爭有一定難度，還有很多地方要學習，因此，貢獻效益短期不會很明顯。

鈊象前8月營收91.78億元，年增17.99％，前8月營收排名，東南亞授權排第一、明星三缺一居第二、美國授權排第三，其他為金猴爺等APP營收，區域別來看，台灣占比35％、美國占比16％、大陸占比17％、其他及亞洲占比32％。

前8月商用遊戲機谷底復甦，主要市場以大陸以及美國為主，除延續去年度重磅產品的效益外，今年度公司推出新機種「閃電摩托」市場反映熱絡，加上大陸市場下半年年需求逐漸回溫，營收預估會有不錯的表現。東南亞今年成長幅度最大，美國穩定持平，台灣則小幅成長。