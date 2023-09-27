王淨表示曾在拍攝時情感線瞬間斷掉，覺得自己不會演戲。（一種態度電影提供）

《周處除三害》海報發布時，觀眾看到阮經天的禿頭造型都驚呆。（一種態度電影提供）

警匪動作片《周處除三害》27日晚舉行首場大型媒體試片，監製李烈將率領阮經天、王淨、陳以文、李李仁、曾珮瑜、劉子銓、游安順等演員出席，分享拍攝時的辛酸血淚。其實在海報發布時，觀眾看到阮經天呈現的禿頭造型都驚呆，甚至有觀眾擔心他的髮線，讓阮經天直呼：「我的髮際線很好，大家請放心。」

阮經天片中造型就是給陳以文飾演的尊者一刀剪下，其實當天拍攝大家都很緊張，陳以文也擔心一刀剪下、剪不好也不能重來怎麼辦？但阮經天對陳以文表示：「你剪就是了。」沒想到後來導演黃精甫覺得陳以文下手不夠狠，自己多剪幾刀，導致阮經天每天看著自己頂著這顆頭都處在崩潰邊緣。

阮經天時隔13年再演出李烈監製新作《周處除三害》，他形容：「烈姐像是一位溺愛兒子的母親。」最新釋出的花絮中，阮經天表示跟李烈真的很久沒合作，但這次合作起來完全沒有陌生感，像回家一樣很自然。

另阮經天和王淨首次合作便默契絕佳，開拍前甚至刻意保持距離，以建立角色關係。阮經天說：「我覺得王淨很不簡單，當我看到她的時候，很多東西不用講，眼神對看就夠了。」情感噴發的對手戲更讓王淨淚流不止，像王淨在拍攝最後一顆鏡頭時，情感線曾瞬間斷掉，她形容：「那一刻突然覺得自己不會演戲了。」直到阮經天打來問：「怎麼啦？」讓她打開情緒開關、淚如雨下，整整哭了一個半小時才順利完成拍攝。