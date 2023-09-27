朱芯儀日前宣告完成乳癌最後一個療程「順利畢業」，乳房重建手術也相當成功。今（27）日她出席曼陀公益基金會攜手台灣年輕病友協會發喜的「曼陀粉紅公益計畫」，她分享乳房重建後，她邀老公衛斯理摸摸看，老公對重建後的乳房頻頻稱讚「觸感很棒、非常好。」她還分享因乳房重建習得的黃金胸部比例知識，「就是乳暈大小和罩杯比例多少才是黃金胸部，因為生病已經很辛苦，這是我們的情趣，可以這樣正向面對。」

朱芯儀說她收到不少病友姊妹私訊，得知罹患乳癌後，因為現實壓力和另一半走著走著就散了，她很慶幸老公一直陪伴在她身邊，尤其這幾天因為要工作，焦慮到睡不著，老公就貼心地拉住她細心詢問原因，「他有察覺到這些細微變化，他昨天也送我一本書，對焦慮、失望負面情緒有幫助的書，他是直男，但很願意用這種方式陪我表達在乎。」老公至今睡覺還是會親她、抱著她，牽手入眠。

朱芯儀出席記者會鼓勵癌友。（瑞美公關提供）

朱芯儀當初選擇切除全乳房，等於神經都切除，在動手術打麻醉藥時，她竟感覺到痛，護士告訴她這代表神經有長回來，身體慢慢恢復中。她說11月底再動最後一次手術，就可以可慮接演長劇。