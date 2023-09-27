故事志工唸書給托老中心的長者們聽。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館於中秋前夕到板橋海山公共托老中心，為銀髮長者準備特別的中秋閱讀團圓宴，除了有台語偶劇，還有活化腦力的樂齡桌遊及適合銀髮族閱讀的「精神食糧」，邀長者們一起「聽讀」繪本，另類「賞閱」。

為讓托老中心的長者可以感受中秋氣氛，新北市圖特別準備能重溫往昔美好時光的台語故事劇場、活化腦力的樂齡桌遊及適合長者們閱讀的繪本，故事志工為托老中心的銀髮長者們唸書、陪玩桌遊，邀長者們一起吃月餅「賞閱」，希望透過共讀與溫暖的互動陪伴，讓長者們有個難忘的中秋回憶。

新北市圖館長王錦華表示，圖書館針對高齡者的需求，打造友善的銀髮閱讀空間，更推動閱讀關懷服務，號召故事志工，不定期前往老人福利機構閱讀陪伴。鑑於高齡長者可能因視力退化，閱讀書報較為吃力，圖書館也特別結合說故事、閱讀活動、手作等多元方式，充實銀髮長者的精神生活，關懷長者身心健康。