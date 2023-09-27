有關核電廠高階放射性廢棄物最終處置場選址作業，日本長崎縣對馬市持續討論是否該接受第1階段調查，就在議會日前通過贊成派人士的請願後，市長比田勝尚喜今天表態反對。

日本核電廠高階放射性廢棄物（核廢料）最終處置場選址調查分為3階段，第1階段稱為「文獻調查」，會使用地質圖來確認該地是否有活斷層，及土地有無被侵蝕狀況。願意接受調查的地方政府，一年可獲約10億日圓（約新台幣2億1626萬元）補助金，整個程序大約會持續兩年。

如果「文獻調查」結果正面並獲得地方民眾理解的話，就會進入第2階段「概要調查」，利用鑽探等方式進行直接且實際的地層調查。

第3階段稱為「精密調查」，就是精密分析挖掘到的地層，基於過去的火山或地震活動，來確認地層的穩定性及設置最終處置場地區有無礦產資源等，彙整出最後結果。

日本放送協會（NHK）今天報導，有關是否接受「文獻調查」，對馬市議會今年9月12日針對贊成派團體提出的請願案進行表決，最後以10比8贊成多數通過。

不過，由於市長擁有最終決定權，比田勝今天在本屆會期最後一天的市議會上說，雖然深刻理解議會所做決議，但為了市民的未來進行深思熟慮後，做出不接受「文獻調查」的判斷。

北海道已有兩個地方政府從2020年起決定接受「文獻調查」，創日本全國首兩例，目前正在彙整「文獻調查」報告書。

上述提到的選址調查3階段，預計需花費約20年才能走完全部流程，分別是「文獻調查」約2年、「概要調查」約4年，及「精密調查」約14年。

根據不同階段，接受調查的地方政府可獲金額不等的補助金，例如實施「文獻調查」最多可獲約20億日圓，而實施「概要調查」最多可獲約70億日圓。

日本從相關法律制定的2000年代以來，儘管陸續有地方政府評估接受選址調查，但消息曝光後就招致居民及周邊地方政府反彈而未能正式實施。

高知縣東洋町2007年雖然決定參與選址調查，成為日本全國首例，但當時做決定的町長在選舉中落敗，新任町長撤回前任町長所做接受調查決定。

到了2020年，北海道壽都町及神惠內村都決定參與選址調查，成為日本首兩例接受第1階段「文獻調查」的地方。