新竹市長高虹安近來身陷都更、都更環評委員、住宅、與建商關係等爭議，27日她打破連日沈默，對諸多問題1次說清楚，她強調寡婦樓都更案根本還沒有進入都審大會，環評委員解鴻年更是前市長林智堅時期就聘用，自己住昌益的房子，是因昌益建案多，難道是要逼她自己買地蓋房嗎？

高虹安首先針對有名嘴指她戶籍在昌益建設所蓋的「啟奧邦城」大樓社區，跟昌益總部只有幾公尺之隔，而昌益集團又跟寡婦樓都更案有關，高虹安澄清表示，寡婦樓都更案是國防部的案子，土地是國防部的，委辦給營建署，最後發包給理銘，最大的獲益者是國防部，市府已澄清了很多次。

她強調，合約的簽定不是在她任內，當時她甚至連立委都還沒有擔任，希望各界不要一直抹黑、意測並用虛構的故事、謠言攻擊市府。

而名嘴攻擊她的戶籍及住的地方，她要說明，昌益在新竹市蓋的案子非常多，在新竹市要住到昌益的大型社區或是建案，一點也不奇怪，如果說今天連住的地方，都不能是某家建設公司蓋的，那可能必須逼著自己去買地蓋房子，才能夠避開所有的問題，不能這樣無限上綱，那所有縣市首長，大家住的社區或者住的地方，房子難道不是建商蓋的嗎？不能無限上綱的影射。

她說，上周市府祕書長已經率局處長開記者會澄清，外界所傳的都是不實的謠言，她絕對從來都不曾下過指導棋，也沒有要公務員針對哪個廠商有特別待遇。

在都更案方面，她更要強調，林智堅在2016年3月說要暫緩此案，但在同年5月有環評小組初審，2021年再通過非文資身分、2022年通過綠資源審議，代表林智堅前市府時期仍有持續寡婦樓都更案作業，讓這件案子可以繼續走下去。

但在她任內，甚至都還沒有進入都審大會，目前的環評小組議會也僅是環保局內的會議，根本沒有進入到府內，這是要先由7名委員在小組討論後進入大會，才會有正式環評討論，屆時會有21名委員出席環評大會來審查，這些市府都作過澄清。

但名嘴、媒體不斷的報導，讓寡婦樓都更案演變成1個八點檔，她覺得對局處長及市府是非常委屈的，她認為，若是只攻擊、抹黑她，她會承擔，因為自己是政治人物，但如果攻擊到市府的同仁，她絕對沒辦法接受，她支持府內同仁捍衛自己權利，去蒐證與提告。

至於環評委員解鴻年更是前市長林智堅時期就聘用的，文資審議委員會委員陳天祐也是林智堅聘的，解鴻年擁有都計專業，之前民進黨總召柯建銘等就曾邀解鴻年擔任大新竹議題與談的專家學者，但為什麼到她的任內，解鴻年就就變成政商勾結的白手套？

高虹安說，解鴻年當天就已經發出5點聲明回應，但為何還是要有人持續質疑？有關利益迴避問題，她要強調，解鴻年主持的環評小組會議是環保局內開的，解當小組會議主席，是由7名外聘委員討論的，如果委員自己遇到案子要自請迴避，市府沒辦法1個個委員去身家調查，這都是寫在法規裡的。

陳天佑也是去年林智堅時期聘任，聘期到今年或明年，她上任後，外聘委員沒有1個是她聘的，她也想反問，那林智堅聘用委員時，有沒有去迴避？林智堅其論文指導教授賀立行，不也是都計委員嗎？這樣有利益迴避嗎？她自己與市府絕對禁得起檢驗，沒有貪汙對價。

但在此同時，大家是不是也應該用同樣標準去檢視前市府有沒有一樣的狀況？至少這些委員不是她的指導教授吧，希望大家不要雙標。