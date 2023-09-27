新北市三重區一名48歲麥姓男子，上周五（22日）深夜到超商領包裹，與正要巡簽的員警對到眼，麥男眼神閃避且面露不安，員警上前盤查，他亂唸身分證字號，警方問他姓名時，還驚魂未定的說不出來。員警一查，麥男因為身揹2條通緝，被判刑3年2個月，不想入監服刑躲了1年多，沒想到利用深夜領包裹，卻碰到警察，最後只能認栽。

據了解，新北保安大隊第二中隊員警執行三重區巡邏勤務時，看到超商內一名男子正在領包裹，與警四目相交之際，突然神色有異、刻意眼神閃避，員警見狀便上前盤查，麥男一開始胡亂唸了一大串證號。

原本員警還以為自己有輸入錯誤、請其再次提供證號，麥男忘記自己剛剛唸了什麼，當場呆愣在原處，企圖再次提供錯誤的證號予員警，員警識破他的謊言，請麥男唸出正確的證號及姓名，麥男無計可施、支支吾吾連自己的名字都講不出來。

麥男不想被超商內其他人側目，後來跟員警到超商外，才如實說出自己2條通緝的身分，全案訊後依毒品及詐欺通緝案將麥男移送台北地檢（高雄地檢發布之詐欺通緝由台北地檢代執行）歸案。

據悉，麥男自知有兩筆通緝在案，企圖躲避三年兩個月的牢獄之災，平時半夜才會出門溜達活動，本以為可以人定勝天，不料卻因為在超商領包裹而被眼尖的員警逮個正著。

新北保安大隊呼籲：民眾如因司法案件收到法院傳票，務必依指定日期到案或出庭，以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。警方將持續積極執法查緝各項違法及違規案件，犯嫌切勿心存僥倖，如民眾有發現任何可疑或不法情事，請立即報案通知警方到場處理，以共同維護社會治安。