根據彭博社資料，大陸房地產開發商股價27日下跌2.7%，其中，跌幅最大的就是旭輝控股集團（CIFI Holdings Group）。這家公司在可以恢復交易之後，股價狂殺直線下墜，一度暴跌55%。同時，香港國企指數上漲0.58%。

自去年10月底中國大陸抗疫結束，經濟重新開放以來，當地房地產類股迄今的漲幅已歸零。北京政府雖做多，但房屋銷售未明顯放量，這些建築公司的財務危機也未見有多大改善。

雖然即將到來的長假可以激勵買氣，但實際上的效應有多少，還是得先觀察。光是在本周，大陸房地產業者的負面消息就不斷，像是恆大集團創辦人許家印，就傳遭警方帶走。

分析師認為，中國大陸政府應該協助這些財務有問題的房地產業者，否則無法安撫當地房市以及投資人信心。中國大陸的離岸垃圾債券大部分是由建築業者來發行，這個曾經是全球賺最多的固定收益之一的金融商品，自兩年半前報酬率到頂之後，整體價值已巨損超過1270億美元。

彭博社指出，大陸的房地產危機，可能會拖垮自己的經濟成長目標值。目前，大陸的GDP預估達5%，比先前調查的要少10個基本點。專家學者表示，大陸房地產市場可能需要1年的時間才能復原，北京政府若不伸出更多援手，日後這些開發商可能會爆出更多違約消息。