慈后宮。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

警方實施交通管制範圍。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

通霄警察分局因應苗栗縣政府舉辦「2023恩典媽祖藝陣文化季」活動期間，北港朝天宮、白沙屯拱天宮雙媽祖將在通霄地區繞境賜福，人、車潮將湧入活動地點拱天宮、慈后宮，造成周邊道路及台1線擁塞，警方預計9月28日早上7點起到9月29日中午12點，將實施交通管制，呼籲民眾配合。

通霄警方指出，9月28日早上7時起至同日晚間24時止，台1線127.3公里至131.6公里通霄鎮慈后宮前雙向道路，將實施管制，引導台1線北上車流改道行駛台61線通灣聯絡道北上續行；及通霄鎮市區、通灣里各道路。

9月29日清晨4點起至同日12時止，台1線123.8公里至131.6公里通霄鎮慈后宮至白沙屯雙向道路，實施管制，引導台1線北上車流改道行駛台61線通灣聯絡道北上續行，另禁止台61線車輛匯出白沙屯匝道進入台1線南下續行，引導車輛續行台61線南下；及通霄鎮白東、白西、內島、新埔、通灣里等道路。

另外，管制期間通霄鎮慈后宮禁止車輛進入，管制台1線與慈后宮口及台1線與秋茂園路口，禁止自小客車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。開放台1線120公里至136公里（西湖鄉東和鋼鐵苗栗廠至通霄鎮賢德工商）道路兩側路邊依序停放供自小客車停放。

苗栗縣政府9月28日下午14點到晚間21點半，有接駁專車：A線 通霄火車站至恩典媽祖藝陣會場（慈后宮），B線白沙屯火車站至恩典媽祖藝陣會場（慈后宮）。

白沙屯拱天宮9月29日早上05點到晚間18點，及9月30日、10月1日早上7點到晚間6點接駁專車沿台一線福龍宮公車站牌至台一線秋茂園行駛。

警方呼籲本活動適逢中秋連續假期，各地均會出現返鄉及旅遊人潮及車潮，故部份時段、路段發生壅塞在所難免，建議參加活動的朋友們多利用接駁專車、搭乘公共運輸，並請配合員警交通疏導管制措施，確實遵守各項交通管制事項，以確保交通安全。