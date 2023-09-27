次世代新冠疫苗莫德納XBB.1.5開打後，公費流感、肺炎鏈球菌疫苗也將在10月2日開打；為鼓勵65歲以上長者接種，疾管署祭出打疫苗就送10劑快篩試劑，引發基層醫師質疑中央是在清庫存，台中市衛生局證實，中央至9月底預計配撥292萬8180劑快篩到台中市，效期短的只到明年2月，長的也只到明年6月。

疾管署9月26日開放65歲以上長者接種莫德納XBB.1.5疫苗，接種即可獲10劑新冠快篩試劑，接下來10月2日公費流感、肺炎鏈球菌疫苗開打，65歲長者同樣每接種1劑就獲10劑新冠肺炎家用快篩試劑，每人最多30劑，配送量用罄即停止發放。

疾管署近日陸續撥配快篩劑到地方衛生局，再轉給相關的合約醫療院所，引發基層醫師抱怨，上頭狂塞新冠快篩試劑，效期只到明年2月，是在清庫存嗎。

台中市衛生局回應，中央預計配撥台中市分送65歲以上民眾疫苗接種的新冠快篩試劑共450萬3390劑；預計9月30日前到貨數量有292萬8180劑。而台中市原新冠疫情政策期間接觸者轉公衛使用的庫存快篩有22萬劑，已知庫存新冠快篩試劑效期為113年2月到6月。

依據疾管局說法，「打1送10」此舉提高65歲以上長者接種流感疫苗意願及當長者出現症狀時，可及時分辨是否為新冠肺炎感染；而台中市衛生局也認同，這樣做可保護長者；也有醫師指防疫物資視同戰備物資，本就有安全庫存量，因疫情趨緩遇到即期問題中央打疫苗就送是要做最好的去化。