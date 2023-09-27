文化局推廣你看戲、我埋單 蔣萬安親演「山道猴子一生」舞台劇

台北市政府文化局為了推廣年輕朋友欣賞藝術表演，並響應文化部成年禮金政策，推出「你看劇、我埋單」活動，只要是設籍在台北市、18到21歲的年輕人，自9月28日至10月11日用「台北通APP」登記抽籤取得免費入場機會，目前推出4場限額精彩表演藝術節目。而為了宣傳活動，台北市長蔣萬安也親自參與宣傳活動的行動劇演出，讓在場人士眼睛為之一亮。

蔣萬安受訪時表示，第一次參與迷你音樂劇的演出，也讓他體認到演員真的是非常專業的工作，每個表演工作者也都非常辛苦，不僅排練很辛苦，還要能唱能跳，這都是非常不容易的。蔣萬安也提及，日前到韓國首爾參訪時，也看到韓國傾盡國家政府的力量支持戲劇產業發展，也非常值得學習與借鏡。

蔣萬安表示，這次文化局推出的「你看戲、我埋單」活動，總經費約500萬元，只要是設籍在台北市的18歲到21歲年輕人，都可以透過台北通APP登錄抽籤，目前提供11月份的4檔戲，一共有3000個座位，「讓年輕朋友願意走入劇場看劇，也了解到背後整個產業有非常多專業團隊共同努力付出。」

蔣萬安直言，台灣有非常多優秀戲劇產業相關人才，他們需要舞台，政府也應該發揮影響力，結合民間力量一起投入在戲劇產業未來的發展。蔣萬安也說，希望藉由活動，培養年輕朋友相關喜愛看戲劇的素養，以及了解到戲劇產業的文化。