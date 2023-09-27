民進黨今中常會，據轉述，賴清德在會中表示，目前許多醫院都因為護理人力不足，對整個醫療服務造成很大的影響，所以敬請行政院，能夠積極的調整護理人員的薪資待遇，特別是辛苦的大夜班及小夜班，應該優先匡列預算給予加薪，緩解並改善護理人員的薪資及勞動條件，保障保護辛苦的護理人員，才是真正保障台灣人民的健康。

明天928是民進黨黨慶，民進黨主席賴清德今在中常會中指出，今天中午民進黨黨中央，特別邀請創黨的前輩同志，一起回到創黨的歷史現場，圓山大飯店，並準備了簡單的午宴，向這些創黨的前輩表示敬意，同時也表示感謝。

他說，民進黨在1986年9月28日創立的時候，尚處於威權時代，但是創黨的前輩不怕被抓，不怕被關，也不怕犧牲生命，前仆後繼，一棒接一棒，結合台灣社會的力量，才有辦法一路突破黨禁、報禁、廢除刑法100條，同時也終止了全球最長的戒嚴令。爭取到百分之百的言論自由，進而推動國會全面改選、總統直選，一直到今天，台灣人民能夠享受到全球肯定的民主自由成果。

賴清德說，在國際局勢愈加複雜的今天，面對的不是過去專制獨裁的政黨，而是企圖要併吞台灣的國家，在這種狀況之下，全黨上下應該要團結一致，發揮創黨的精神，同時能夠用更好的政策，結合台灣社會的力量，一起守護臺灣，增進民主和平跟繁榮。