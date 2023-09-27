國民黨立院黨團今召開記者會，指出進口蛋頻傳改標、效期爭議，導致民眾不敢購買，而本土雞蛋產蛋率未能提升，才導致蛋價上漲。他們痛批，蔡政府發動網軍側翼，將國內蛋價上漲推給在野黨打擊進口蛋所致，民進黨政府不要再欺騙老百姓。國民黨立委賴士葆更質疑，放手讓市場漲價，就是蔡政府的政治操作。

國民黨立委楊瓊瓔說，網路上許多人稱，漲蛋價是因為在野黨在「打蛋」，但事實上不是，早在9月4日雞蛋就已每台斤調漲3元，根本和在野黨在質疑進口蛋議題毫無關係。她痛批，民進黨政府不要再欺騙老百姓，農業部繞了一大圈實施的專案進口蛋政策，對蛋價徒勞無功。

楊瓊瓔說，蛋量每日仍有90萬顆缺口，蔡政府過去一直告訴國人，不會讓國人吃不到雞蛋，不會缺蛋，但官方數字卻呈現每日缺蛋現況。她認為，缺蛋和蛋價上漲的問題，還是要從根源來解決，目前本土雞蛋的產能未恢復，在六家物流業者的進口蛋有高達九成待銷毀，銷毀費用將超過2億元預算，人民納稅錢就可以這樣亂花？

國民黨立委賴士葆表示，蛋價回到3月時價格就是供需問題，也是政府管理出現問題。他也質疑，陳吉仲下台後，蔡政府開始政治操作，在野黨質疑進口雞蛋問題，就放手讓市場漲2至3元，所以回復到3月雞蛋價格。

賴士葆說，國民黨團不反對進口雞蛋，填補國內雞蛋缺口，但是蔡政府把進口雞蛋搞得亂七八糟，衍生出太多爭議問題。包括所謂60億元效益、補貼5.7億元給專案進口雞蛋的關稅和營業稅等等。

國民黨立委呂玉玲說，進口雞蛋標示不明是最大問題，甚至將進口蛋加工成液蛋，就變成台灣製，標示日期混亂，一人公司獲得到政府上億元補助，林林總總的問題，政府始終說不清楚，民眾當然對進口蛋沒有信心。

國民黨立委洪孟楷則質疑，農業部統計表的需求線，都在同一個數字，換句話說，農業部根本沒有滾動式掌握每月、每日國內雞蛋需求量，七、八月放暑假期間的雞蛋需求量，怎麼會跟5月端午節、9月中秋節的雞蛋需求量相同？顯然，農業部根本沒有掌握、推估國人對雞蛋的民生需求、消費習慣的不同，這就是失職。

洪孟楷敬告民進黨，不要以為下台一位農業部長，之後就船過水無痕，進雞蛋花了5.7億元公帑，處理報廢過期雞蛋花2億多元，浪費公帑白忙一場，民進黨政府到底有沒有人要出來負責？還是全推給已經下台的陳吉仲？

洪孟楷強調，國人最關心食品安全和蛋價高漲問題，如果所有問題都推給在野黨的監督，那麼要這樣的執政黨幹嘛？2024年政黨輪替，民進黨下台剛好而已。