27日壓線闖進杭州亞運射擊女子25公尺手槍決賽的「證件妹」吳佳穎，卻在決賽首先淘汰出局，「這是我第一次進決賽靶場，彈著點明顯偏上，儘管我25公尺遭到淘汰，卻讓我有機會練習，相信對我接下來10公尺比賽會有幫助，我還要更努力！」

在中華射擊隊教練郭孟熙口中，吳佳穎昨天因為受到干擾表現較差，甚至弄到哭著離場，直到今天上午快射表現回穩，才讓她轉哭為笑，聽到教練這麼說，吳佳穎連忙抗議，「我沒有不好啦！現在就是一切歸零，我也不緊張還沒拿到明年奧運資格。」

接下來吳佳穎29日將於女子10公尺手槍資格賽出場，這是她比較擅長的項目，「我就會更努力，在下個10公尺比賽加油。我想自己最好的備戰計畫，就是吃好睡好，不要亂想！」

不過郭孟熙表示，吳佳穎明顯在決賽的壓力很大，加上熱機還不夠，所以才會首先淘汰出局，「但我很開心能把她的自信心找回來，後天的10公尺比賽，我相信她會有機會的。」郭孟熙更預告，下個月吳佳穎就有希望拿到奧運資格，假如沒做到可以打教練屁股。