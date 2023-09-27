魏德聖透露每一段動畫都包含了重要的訊息，圖為女主角的動畫人物造型。（米倉影業提供）

台灣首部結合動畫的醫療主題電影，魏德聖執導新片《BIG》搶攻年底大檔，溫馨的親子題材目標成為聖誕、跨年首選。本片集結日本、義大利、台灣三地的頂尖動畫團隊，更邀請日本知名動畫導演新海誠的御用美術指導丹治匠擔任動畫導演、金馬獎最佳配樂何國杰操刀，規格媲美日本暑期動畫大片。

日本知名美術指導丹治匠過去曾擔任動畫大師新海誠電影作品《你的名字》、《鈴芽之旅》的美術指導，作品魅力席捲全球。本次擔任《BIG》的動畫導演，帶領日本、義大利、台灣動畫團隊，依照7位病童不同的特徵與角色設定，繪製7個專屬的動畫角色，結合奇幻的冒險戰鬥場景，為台灣電影的開拓全新的風貌，且獨特的角色的設計更被運用在電影官方網站、周邊商品。

丹治匠透露在初次看完《BIG》劇本就非常喜歡這個故事，直言觀眾在看完電影時一定會獲得非常正面的力量；而魏德聖也十分感謝丹治匠的加入，期待他獨特的風格與創意能為電影帶來全新的感受。

除了7位病童化身成勇士造型，還有1位羅馬軍團造型的反派角色，魏德聖表示該角色恰巧由義大利籍動畫師親自操刀繪製，更透露這個反派角色將由顏正國聲音演出，與小勇士們在動畫中將有精彩的互動劇情。