迎接中秋連假，兒童新樂園祭出優惠，9月29日至30日延長營運至晚間9時，10月1日連假最後一天，則營運至晚間6時。連假期間，臨櫃購買一日樂FUN券3張，贈送價值260元的「貓空纜車一日票」1張，而期間限定的星光樂FUN券特價120元，園區13項大型遊樂設施不限次數一票暢玩到底。

台北捷運公司指出，9月29日至30日延長營運至晚間9時，10月1日連假最後一天，則營運至晚間6時。且9月29日至30日下午4時起，兒童新樂園推出期間限定的星光樂FUN券，原價200元特價120元，園區13項大型遊樂設施不限次數一票暢玩到底。歡迎民眾在月光下搭乘摩天輪、騎旋轉木馬，度過獨一無二的中秋。

此外，北捷提醒，連假期間每日下午2時至晚間9時，中秋特色市集將在園區周邊廣場登場，除有高達4公尺的巨大玉兔，現場另有輕食、童玩、服飾、手鍊飾品及餐車超過20攤特色攤位，還有慈濟基金會設置的行動環保教育車，以闖關遊戲等。