三菱地所今天在日本東京車站附近舉行摩天大樓「火炬塔」（Torch Tower）開工儀式。「火炬塔」預計2028年3月竣工，屆時將超越「麻布台之丘森JP塔」，成為日本第一高樓。
日本經濟新聞、富士電視台新聞網（FNN）報導，「火炬塔」位在東京都千代田區，東京車站日本橋口前，規劃樓高390公尺，預計2028年3月落成，屆時將超越今年6月建成的日本第一高樓「麻布台之丘森JP塔」。
「麻布台之丘森JP塔」約330公尺高，位於東京都港區。
「火炬塔」大樓外觀以火炬為設計意象，內部預計將設置商業設施、辦公室、住宅等，高級飯店品牌Dorchester Collection也計劃進駐，這也將是Dorchester Collection首次進軍亞洲市場。
三菱地所社長中島篤在開工儀式上表示，「希望『火炬塔』集結人們的熱情，點亮日本、東京的未來」。
「火炬塔」是東京車站北側約3.1公頃土地再開發案「東京火炬」（Tokyo Torch）的一部分。
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