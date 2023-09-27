在這波巴西進口蛋風波中，台北市、台中市都已宣布學校營養午餐禁用液蛋，以維護學生健康。不過教育部長潘文忠今天表示，液蛋的問題在於產地標示及保存期限是否確實，這部分衛福部及農業部會加強稽查，而各縣市如果一味禁止液蛋，不是最好的方法。

教育部今天舉行部務會報，會前潘文忠受訪表示，教育部依衛福部國建署的健康指南，訂有學校營養午餐供應內容基準，規範相關的六大類食物營養素和份量，讓學生有均衡飲食，以保持健康。

潘文忠說，蛋類含有豐富的蛋白質，是營養午餐非常重要的食材，而目前的液蛋爭議，重點在於產地標示是否屬實及有沒有在保存期限內，這部分衛福部及農業部都會進行稽查。

潘文忠說，目前市場上99％的蛋品都是國產蛋及液蛋，教育部所訂的營養午餐契約範本，也都規定營養午餐一定要使用國產蛋，團膳業者也應依循此一標準，如果他們不用國產蛋，教育部已行文地方政府及學校，可依規定跟業者解除契約。

對於許多縣市禁止學校營養午餐用液蛋，潘文忠說，這會造成團膳業者不敢在營養午餐使用蛋類，反而造成學生營養問題。他認為，一味禁止使用液蛋不是最好的方法，而是要嚴格查禁，不讓不合規範的蛋品進到校園。