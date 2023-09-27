縣長夫人露一手嘗試烹煮熝湯糍。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉婦女會27日在館南村活動中心，舉辦客家傳統四炆四炒烹調研習活動，除婦女會姊妹熱烈參與外，縣長鍾東錦、夫人陳美琦及各界來賓，也到場品嚐道地的客家佳餚，讚譽色香味俱全不輸滿漢全席，大力支持客家美食文化永續傳承，且有助凝聚地方向心力。

四炆四炒是客家傳統的特色料理，也彰顯客家人勤儉惜物的美德，「炆」指的是以慢火將食材烹熟煮軟，「炒」則用熱油爆炒菜餚，各有風味。

四炆包括酸菜炆豬肚、炆爌肉、排骨炆菜頭、肥湯炆筍乾；四炒則為客家小炒、豬腸炒薑絲、鴨血炒韭菜、俗稱鹹酸甜的豬肺鳳梨炒木耳。其烹調與菜色絕不鋪張奢華，卻是色、香、味俱全，今天還外加客家甜點「熝湯糍」，是媲美滿漢全席的客家美食饗宴。

兼任公館鄉婦女會理事長的縣議員孫素娥說，今天是第4年舉辦四炆四炒研習活動，蒙縣長鍾東錦的支持，今年規模更盛往年，藉此傳承、推廣客家美食，增進各村與社區的互動，凝聚鄉親向心力，也呼應推動客家話為通行語言。

縣長鍾東錦、夫人陳美琦伉儷聯袂出席之外，還有縣議員余文忠、曾美露、公館鄉長何在鑫、苗栗市長邱鎮軍、鄉代會主席趙興邦及代表、縣婦女會理事長蕭芳纓、村長、社區發展協會理事長參與盛會；陳美琦率同團隊載歌載舞熱力開場，帶動歡樂氣氛。

縣長夫人陳美琦先抵會場，與婦女會姊妹和來賓親切互動，為忙碌的廚師加油打氣，她也露一手廚藝幫忙烹煮客家甜點「熝湯糍」。談到四炆四炒，陳美琦語帶羞澀說，她最喜歡炆爌肉了，尤其是皮厚厚、有點肥肥油油的，光看就覺得津津有味，她一餐可以吃6、7塊呢！

鍾東錦表示，他每年都參加這場盛會，且愈辦愈有規模，讓客家美食文化薪傳不斷，也藉活動讓大家齊聚一堂，交流感情、暢談地方建設，將來有關公館的地方建設，可透過鄉長、主席反映，有在場的縣議員和相關人士配合，縣政府也會全力支持，相信大家手牽手、心連心，對增進公館的發展繁榮大有助益。