雲林縣今年「教育奉獻獎」頒發給饒平國小退休校長陳富田。（周麗蘭攝）

服務滿40年的四湖國小校長蔡得勝代表發表感言說教職生涯有2件事一定要做。（周麗蘭攝）

雲林縣府今（27日）舉行教師節表揚大會，共8名師鐸獎教師、1名教育奉獻獎退休教師、3名杏壇芬芳獎教師、70名退休教師等受表揚，服務滿40年的四湖國小校長蔡得勝代表發表感言說教職生涯有2件事一定要做。

蔡得勝說，一是做幾件可歌可泣的事，不需要很悲壯，諸如好好帶好一個班級、拔尖與扶弱、參加執行各種計畫、研發各種課程、指導學生學業知識及品性、讓學生找到興趣成就個人的目標，就是非常刻骨銘心的教育歲月。

二是交幾位有情有義的朋友，在職場中有很多照顧屬下的長官，也有共同打拚的夥伴，要與這些嘗盡酸甜苦辣的這些夥伴繼續成為生命中的重要貴人。

蔡得勝摸摸自己光亮的額頭說，初任教師時包辦幾乎所有課程，國立編譯館的課本就是所有教材內容，一塊黑板、一支粉筆就朗朗上課，教室擠滿40、50個學生，老師常常要到家裡獲田裡去找學生回來上課，曾幾何時這些都已成為歷史的回憶，烏黑的頭髮變白髮斑斑，額頭長高了，正是所謂的禿頭，但是這一切甘之如飴。

今年雲林縣獲師鐸獎的有8人，包括下崙國小校長黃淑玲、大埤國小主任蘇雅雯、土庫國小校長關勝周、虎尾國中老師王迪元、鎮東國小主任蕭世豪、愛德堡幼兒園教保員張淑娟、主任楊淳如、聖文幼兒園長曾素端。

「教育奉獻獎」頒發給饒平國小退休校長陳富田。「杏壇芬芳獎」得主有3人為北辰國小教師楊永毅、飛沙國中老師蔡麗昭、小博士幼兒園教師陳沛玲。

獲頒「愛心教師及績優職工」的有斗南高中老師陳正豪、正心中學主任柯登玨、北港高中教師王信惠、鎮西國小教師王昱心、正心高中幹事唐崇文、土庫商工技工雷順敏。

全縣「服務滿40年教師」有6人，包括褒忠國中校長陳勝雄、林內國中校長薛錦彰、山峰華德福實驗國小教師高慈霙、大埤國小校長王昇泰、橋頭國小校長吳清池、四湖國小校長蔡得勝。服務滿30年教師有128人、滿20年有221人、滿10年有82人。

雲林縣今年教師節禮物是7-11禮券300元，縣長張麗善代表頒贈，向老師們致謝長期以來在教育基層默默耕耘。