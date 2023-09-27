中秋節將至，民進黨主席暨總統參選人賴清德積極拉抬黨內提名立委參選人聲勢，近日更是在台中「首波獻聲」，為台中市立委參選人江肇國錄製中秋節祝賀語音拜票。錄音內容除了祝福民眾中秋節快樂，也向民眾推薦優秀立委參選人。其中，江肇國更把錄音檔透過電話語音「撥打」給選區內民眾，他表示，宣傳效果非常好，更常遇到民眾興奮的說自己「接到賴清德的電話」。

江肇國說，副總統賴清德為拉抬黨內立委參選人，特別在中秋佳節的重要節日「首波獻聲」替參選人錄製中秋祝賀語音。團隊收到錄音檔後，想到可以電話語音的方式撥打給選區內民眾。

副總統賴清德在錄音中表示，要和大家推薦優秀的立委參選人江肇國，江肇國是台中在地囝仔，做過三屆市議員，過程問政認真有經驗、服務用心有溫度，還是台中市媒體評鑑滿意度最高的議員。

賴清德也誠懇的說，明年1月13日的大選，總統一票支持賴清德、立委一票支持江肇國，更要祝福大家中秋佳節平安快樂。

江肇國提到，自從開始撥打電話語音，跑行程時常遇到民眾興奮的說自己「接到賴清德的電話」、「昨天跟賴清德聊天」，還有民眾說，一聽到賴清德打電話來，馬上呼叫全家老小開啟擴音模式一起聽。可見民眾對於接到賴清德錄製電話語音的反應是相當熱烈。