高雄鳳鼻頭外西南方約2海浬外，今傳出有漁船起火，11名船員由漁業署「漁建貳號」全數接駁救援上船。（海巡署南部分署提供／林雅惠傳真）

高雄鳳鼻頭外西南方約2海浬外，今傳出有漁船起火，海巡署南部分署表示，失火船舶刻正持續滅火控制中，11名船員由漁業署「漁建貳號」全數接駁救援上船，後續由第五海巡隊PP-10075艇接駁，預計返回中和漁港。（二港口）

海巡署南部分署表示，今天上午12時40分，第五高雄海巡隊接獲海巡署第七巡防區指揮部通報，指第五岸巡隊鳳鼻頭守望人員發現東港籍「兆豐」號漁船於鳳鼻頭外約2浬處海域失火情況危急，船上11人待救，請求派艇前往救援。

高雄海巡隊獲報後，立即調派線上PP-10075艇馳援，另增派PP-3502艇及鹽埔小隊CP-1028艇緊急出勤加入救援行列，下午1時13分，海巡艇陸續抵達「兆」船位置開始滅火，並與漁業署漁建貳號共同救起船上11名船員（3台8外），獲救人員由PP-10075艇於13時54分平安載抵中和安檢所安置，另失火船舶刻正持續滅火控制中。

高雄海巡隊表示，海巡署肩負救生救難重任，對於海上救難工作，秉持人命救助為第一優先，民眾若於海上遭遇危難，請儘速撥打「118」免付費報案電話，海巡人員將於第一時間馳赴現場協助，確保民眾生命財產安全。