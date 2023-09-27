有網友在Dcard發文表示，發現有一群PUA（Pick Up Artist、搭訕藝術家）成立LINE的匿名社群，在裡面討論搭訕經驗與相關情報，友人分享「輔大」是很適合搭訕練功的地方，不僅女生優質，而且搭訕成功率高。

該群組成員還把搭訕的過程上傳，大家紛紛留言「搭6中5」、「輔大女生真的不錯」、「我們進來就是PUA群組」，PO文版主也提醒輔大女學生要多小心，不要被當成練功對象或被偷拍。

新北市警局新莊分局指出，警方並未接獲相關報案，尚未有民眾申訴遭到性騷擾。警方提醒，這類搭訕行為，若讓對方感到不舒服，就有涉及性騷擾的可能，經提出申訴並認定騷擾屬實，可開罰1萬元以上10萬元以下罰鍰。

警方表示，切勿以身試法，若當事人明確拒絕，卻仍然持續搭訕或是跟追，恐犯跟蹤騷擾罪第18條，可處1年以下有期徒刑、併科10萬元以下罰金。未經當事人同意擅自拍攝影像並公開散布，內容讓人不舒服，也可能違反《個人資料保護法》。