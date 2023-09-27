中廣董事長趙少康昨提議，若將前高雄市長韓國瑜列為國民黨不分區立委第一名，至少可增加一百萬票，引發討論。國民黨主席朱立倫今(27日)表示，謝謝建議，「充滿戰力、對國民黨加分的人才，我們都歡迎」，並預告將在11月公布不分區名單，會開始發函給中央委員、中評委與各界好友，多多推薦優秀人才。

趙少康昨受訪時證實，有與韓國瑜、韓冰和前台北市長郝龍斌餐敘，大家有共識在10月中旬情勢明朗後，出手加速非綠整合。趙少康也提到，「我就認為韓國瑜該列為不分區第一名，韓國瑜列不分區第一名，起碼可以多100萬票以上」，像這種狀況，之前都是高層講話，將來要換基層講話。

朱立倫今上午出席中華民國各省市同鄉會總會侯友宜後援會成立大會，對於趙少康提議韓國瑜擔任不分區第一名，能為國民黨拉抬百萬票，朱立倫表示，「我都謝謝各方的建議，也歡迎大家推薦優秀人才，在下個月歡迎所有各界朋友推薦，希望大家多推薦一些好的人才，充滿戰力、對國民黨加分的人才，我們都歡迎」。

朱立倫也透露，按照中選會的行程，大概會是11月公布不分區名單，總是希望大家能推薦人才，也會發函給所有的中央委員、中評委和各界的好朋友，希望大家多多推薦優秀的人才。

媒體追問是否希望韓國瑜在選戰中能擔任角色，朱立倫說，他跟國民黨總統參選人侯友宜都與韓國瑜保持聯繫，韓國瑜一定會扮演很重要的角色。