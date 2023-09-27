新北市長侯友宜請假拚大選，新北市議會市長施政報告今由代理市長劉和然代打，但新北市議會民進黨團杯葛議事，不讓劉上台施政報告，藍綠唇槍舌戰，議長無奈只能三度宣布休息，下午3時50分繼續開議，民進黨團呼口號：「沒有市長、沒有報告」的聲音愈來愈小，國民黨團酸：「你累了嗎？」

民進黨團從下午2時開始持續呼喊「侯友宜進議場開會」口號，不讓劉和然上台報告，但喊口號的音量愈來愈小，讓國民黨新北市議員邱烽堯忍不住拿大聲公笑問：「你累了嗎？」

民進黨團召鄭宇恩向其他議員喊話，雖然身體累了，但心態上要堅持住，認為明年歲出預算2130億元，也是史上最多預算的規模，市府要花這麼多錢不用來議會報告嗎？侯友宜不進議會讓議員不能行使監督職權，所以黨團今天真的要沉痛抗議。邱烽堯冷回：「那你們繼續」。

因藍綠持續僵持，結果議事不到3分鐘又中斷，議長蔣根煌敲槌休息到4時30分。