今年苗栗縣語文競賽複賽，苑裡高中是最大贏家，有14位同學參賽皆拿到獎項，也是縣內得獎人數最多，其中5位學生也將代表苗栗縣參加在11月25、26日全國競賽。

校方指出，這次語文競賽有閩南語字音字形鍾佩珊、寫字李勻妦、國語字音字形羅羽彤、國語朗讀林雨潔、閩南語朗讀賴庠寓等5位同學得到特優名次，他們將代表苗栗縣參加在11月25、26日高雄市的全國競賽。

這是苗栗高中職最多代表縣出賽的學校，另有9位同學得到優等，一位甲等，獲獎率100％，也是縣內得獎人數最多，而語文競賽已經是校方的特色。

其中，學生鍾佩珊從1年級開始參加閩南語字音字形類競賽，卻總遺憾地僅獲得第2名，無緣全國賽，即使高三學測壓力很大，但是她不服輸、不屈不撓，堅持專長和興趣，每天練習約500字的字音字形，今年總算如願能夠代表苗栗縣參加全國語文競賽。

在閩南語字音字形全國競賽是校方的強項，已經得過7次全國的第1名、特優，距離10次全國賽特優目標已經不遠。

另外，苗栗縣語文競賽複賽，國苑學生李勻妦和客庄國小李重嶢老師是父女檔，同時得到寫字類特優，將代表苗栗縣參加全國賽，父女兩人同台可以說是很難得的殊榮。