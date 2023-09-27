民進黨立委高嘉瑜過去遭到男友林秉樞施暴，高等法院今年7月做出二審結果，判定林秉樞犯下13項罪刑，刑期總計2年10月。中央社26日最新報導，林未提出上訴，全案目前已定讞，但由於林秉樞案發至今已被羈押226天，刑期抵押後，僅需再服刑14天。對此，前台灣民眾黨文宣部主任柯昱安27日就表示，「其實不管是關八個月還是十四天，人的個性是很難改變的，所以可以繼續在交友軟體上面PUA，確認過不是假帳號，所以請各位自己小心」，引發討論。

柯昱安27日在臉書上表示，「其實不管是關八個月還是十四天，人的個性是很難改變的，所以可以繼續在交友軟體上面PUA，謊稱自己跟某候選人很熟、住高級社區、有被動收入、整天炫富，欺騙沒有關注政治議題的女性」，從柯昱安放在貼文中的圖片中可以看到，林秉樞在交友軟體上的個資分別是45歲、身高178公分、學歷是研究所碩士，並且不抽煙，柯昱安更直呼，「年齡倒是蠻老實的」。

最後柯昱安也強調，「圖片轉貼自友人，並確認過不是假帳號，所以請各位自己小心」，而對於林秉樞的刑期，高嘉瑜表示，整個案子到了二審，但是林秉樞有將近13個罪名，但最後只有判兩年10個月，刑度都非常的輕，扣掉羈押的日子，僅要關14天。高透露，現在速審法的限制，導致很多的刑案上訴之後很難改變量刑的輕重，對受害人保重嚴重不足。