永慶房屋連續2年拿下「中時房產獎」10個獎項的肯定，涵蓋服務、科技、CSR和ESG面向，凸顯永慶房屋不僅獲得主辦單位、評審委員高度認同，也獲得眾多網友的投票認證。感謝主辦單位的籌辦，讓永慶的好，被更多人知道。

房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益嚴格把關，所以永慶房屋宣示不炒房、不造假、不隱瞞、不與投機客合作，以實際行動成為最積極推動資訊全面公開透明的品牌，因為贏得客戶信賴比一次成交重要，「誠實」是永續經營的根基。

永慶房屋的成功經驗與團隊合作的文化，也無私分享給旗下加盟品牌，讓集團服務規模不斷攀升，目前全台已突破1,600店、店數市佔達4成，人數逾2.4萬人，是台灣最大房仲連鎖集團。展望未來，永慶房屋將持續保障消費者權益、帶動產業提升，也邀請同業一起響應，為永續經營發展做出貢獻。（永慶房屋）