上屆雅加達亞運發生失誤無緣站上頒獎台，這次再戰杭州亞運，王振名在武術男子刀術棍術全能以19.452排名第4，儘管沒能拿下獎牌，但他認為，今天2套動作都有完美發揮，尤其是他挺過腰傷挑戰重新踏上舞台，回想起這段與傷奮鬥的時刻，讓他情緒有些激動，一度說不出話來。

王振名在上午的刀術拿下9.736分、排名第2，僅落後地主大陸好手常志昭的9.826分，下午的棍術則是獲得9.716分、排名第5，最後總和落後排名第3的印尼選手0.014分，連續2屆亞運無緣站上頒獎台。

不過王振名認為，這次亞運有把這2年半中所練的東西完整發揮，「有完整、完美發揮，這次都沒有發生失誤，有完整發揮我就很開心了。」事實上，王振名在準備亞運的這1年中碰上腰傷挑戰，嚴重時甚至站無法好好站，甚至無法坐著，所以搭高鐵通勤時都是站著，好在現在腰傷已完全痊癒，讓他能夠再次在亞運賽場上發揮。

回想到挺過這段腰傷的挑戰時，還有談到妻子余芷瑄對他的支持時，王振名一度情緒湧上頭，說不出話來，「我老婆是完全支持我，上次雅加達亞運我們都是國手，今天她也有來，在上面看，有聽到他們的加油聲，覺得很有力量。」王振名也對一路支持他的妻子說：「這段其間你辛苦了，我愛妳。」