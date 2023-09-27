新竹市政府往年都會發放的員工500元中秋禮金今年未入帳，員工質疑是否被取消？市長高虹安27日澄清表示，其實是因為前市府預算編列錯誤，不能再錯下去，不然審計室一定會來糾正，將改以辦活動的誤餐費發放，明年正常編列就不會有問題，強調「絕不是高虹安小氣」。

高虹安指出，過去的市政府會在中秋節發每位同仁500元禮金，到她任內，她看到了預算書，但這是前市府時期編列，由於該筆中秋禮金編在行政處業務費裡頭，今年在作前置作業時，人事、主計處發現不能這樣編，因為員工文康費用不能編在行政處業務費，所有福利、文康費用都應該是在人事處項下編列。

由於不要讓同仁心裡有落差，不要說去年、前年有，今年沒有了，所以就召集了主計處、人事處、行政處一起討論，看如何避免錯誤並依法行政，這很重要。

高虹安說，如果她再用錯誤方式來編列，請問一下，審計處會不會來糾正？以前可能不會糾正前市府，但以「現在的標準」，它一定會來糾正高虹安，為秉持依法行政，必須想出另1種方式處理。

她強調，中秋禮金不是取消，不是說好像換了個市長就不發給大家，而是為何會有錯誤預算編列，錯誤的陋習不能再沿用，這對於公務員來說是違法或違反規定的。

目前會用辦活動，以誤餐費的方式發放，這之後還會跟大家說明，她要嚴正駁斥「不是高虹安小氣、不發500」，而是因為預算長年編錯了，錯誤的事不能一直錯編下去，這樣不對的，審計室一定會來糾正的。

還好主計、人事處早就發現問題，認為不能這樣發，在知道預算編列有問題後即時處理，不能違法，強調會讓市府員工保有小確幸與權益，強調明年正常編列後就不會有問題了。